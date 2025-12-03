Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan’ın Dinçer’i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan’la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem’in kapısını çalar. Eşref’le Çiğdem’in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz. Kadir, İhtiyar’a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref’in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer’i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer’le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 3 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.