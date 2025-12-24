Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Katilin peşinde olan Eşref, garda Nisan’la karşılaşınca şaşkına döner. Karşılaşmalarının üzerine Nisan’ın katil tarafından kaçırılması Eşref’i büyük bir krizin içine sürükler.

Bu sırada Eşref yüzünden işleri iyice kötüye giden Kadir, operasyonu devam ettirebilmek için riskli bir adım atar. Fakat Kadir’in bu hamlesi, başına beklemediği kadar büyük işler açacaktır. Ölümle burun buruna gelen Nisan, kardeşinin cinayetiyle ilgili kan dondurucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Nisan’ı koz olarak kullanmayı planlayan katil ise, Eşref’in gazabıyla karşılaşacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 24 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.