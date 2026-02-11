Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nisan, büyük bir çıkmaza girer. Eşref’le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur’da bulur.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yıllardır beklediği Rüya’yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar’ın adamlarını karşısına alır. Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya’nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar. Hıdır’ı öldürmekle İhtiyar’ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 11 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.