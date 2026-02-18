Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıllardır beklediği Rüya’yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar’ın adamlarını karşısına alır. Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya’nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar. Hıdır’ı öldürmekle İhtiyar’ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirip ipleri eline alır. Ancak Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yetimlere düzenlenen hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşir. Sağ kolu olarak gördüğü Hıdır’a güvenini kaybetmiş olsa da nihai hedefine ulaşmak için Kadir’in çaresizliğini fırsat bilir.

Nisan, sahte Rüya’yla yüzleşince gerçekleri öğrenir ve bu kez kendisinin Rüya olduğundan emin olur.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 18 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.