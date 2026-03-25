Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref ve Nisan’ın Yaşar’ın evinde karşı karşıya gelmesi gerginliğe sebep olur. Eşref, Nisan ve Yaşar’ın bağını sorgulamak isteyince artık birlikte olmadıklarını ona hatırlatan Nisan, Eşref’in hayatına karışmasını reddeder. Bundan sonra kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durmak istese de, Nisan için yeni bir hayat kurmak düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, yıllardır aradığı Rüya’nın bunca zamandır Nisan’ın ta kendisi olduğunu öğrenince soluğu yanı başında alır. Nisan ise Eşref’in gözyaşları içinde başucunda ona baktığını görünce paniğe kapılır. Eşref’in ‘Rüyasına’ kavuşmasına anlar kalmışken, Yaşar’ın ekibe düzenlediği hain saldırı sonucu tüm dengeler yerinden oynar.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 25 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.