Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref ve Gürdal, Yaşar’ın ölümü üzerine hapse girince kendilerini yepyeni bir mücadelenin içinde bulurlar. Eşref, hapishanede kendisine boyun eğdirmeye çalışan Celo Ağa ile sert bir güç savaşına girer. Dışarıda, Eşref’in yokluğuyla sarsılan Nisan ise onun masumiyetini kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu süreçte artan stresi, hamileliğini kritik bir noktaya sürükler. Aynı zamanda Gülümser’le giderek yakınlaşan Nisan, hiç ummadığı bir anda şok edici bir gerçekle yüzleşecektir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Müslüm’ün ölümüyle derin bir yasa boğulan Eşref ve ekibi, bu olayın arkasındakilerden hesap sormak için intikam yemini eder. Yas sürecinde öfkeyle dolup taşan Eşref, Celo Ağa’nın hapishanedeki hükmüne son vermeyi kafaya koyar. Bu sırada babasının İhtiyar olduğunu öğrenen Nisan, bu ağır gerçekle başa çıkmakta zorlanırken; Çiğdem’in kurduğu oyunlar dengeleri iyice bozar.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 44. bölümü 13 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.