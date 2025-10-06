Eşref Rüya dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Eşref Rüya son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Taylan’ın son nefesinde Eşref’i işaret etmesi, onu doğrudan şüpheli konumuna düşürür. Nisan, Eşref’ten kuşkulanmak istemese de içten içe yaşananları sorgulamaya başlar. Dinçer, Nisan ile Eşref’in arasını açmak için planını bir adım öteye taşımaya kararlıdır. Bu sırada Gürdal’ın ortadan kaybolması, ekip içinde giderek artan bir endişeye yol açar.

Kadir, Gürdal’ı kullanarak Eşref’i köşeye sıkıştırmayı planlar. Eşref ise bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle baş etmek durumunda kalır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Afra'nın acı kaybından sonra zor günler yaşayan Nisan'ın her anlamda yanında olmak için elinden geleni yapıyor.

Gürdal ve Irmak ise hala Kadir'in ellerinde çaresizce Eşref ve diğer kardeşlerinden gelecek yardımı bekliyor.

Eşref'in her zamanki gibi kafasında planlar var.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 17. bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.