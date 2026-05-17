Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı TIMS&B imzalı Eşref Rüya dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya final mi yapıyor, neden? Eşref Rüya dizisi ne zaman bitecek?

EŞREF RÜYA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya için resmi olarak final kararı alındı. Yapım şirketi TIMS&B Productions ve dizi ekibi, projenin ekran yolculuğunu tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BİTECEK?

Sevilen dizi, uzun bir zamana yayılmadan oldukça yakın bir tarihte ekranlara veda edecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Eşref Rüya'nın büyük finaline sadece son 3 bölüm kaldı. 10 Haziran tarihinde final bölümü yayımlanacak.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müslüm’ün ölümüyle derin bir yasa boğulan Eşref ve ekibi, bu olayın arkasındakilerden hesap sormak için intikam yemini eder. Yas sürecinde öfkeyle dolup taşan Eşref, Celo Ağa’nın hapishanedeki hükmüne son vermeyi kafaya koyar. Bu sırada babasının İhtiyar olduğunu öğrenen Nisan, bu ağır gerçekle başa çıkmakta zorlanırken; Çiğdem’in kurduğu oyunlar dengeleri iyice bozar.

Ekip, Müslüm’ün ölümünden sorumlu olan Muzo’yu hedefine koyunca Nisan, Eşref’i korumak için kendi gizli planını harekete geçirir. Eşref ise hapishanede büyük bir isyanın fitilini ateşlediğinde, bu hamlesinin ortalığı yangın yerine çevireceğinden habersizdir.