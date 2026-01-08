Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşref Rüya 28. yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

EŞREF RÜYA BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili dolayısıyla televizyon kanallarında dizi yayınlarına kısa süreli ara verildi. Bu nedenle yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmiyor. Yayın arası veren yapımlar arasında yer alan Eşref Rüya dizisi, 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmazken, bu hafta da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Yeni bölüm tarihi ilgili yeni bir gelişme olması halinde haberimizde yer alacak.