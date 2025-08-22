Kanal D’nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya’nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon tarihi belli oldu mu?

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN?



Eşref Rüya yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizi setinin önümüzdeki günlerde başlaması, 2. sezonunun ise Eylül ayının ikinci haftasından sonra yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?



Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.