Eternity filminin yönetmen koltuğunda David Freyne oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Cunnane, David Freyne üstleniyor. Peki, Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?
ETERNITY FİLMİNİN KONUSU NE?
Öbür dünyada, her ruha ebedi varoluşuna karar vermesi için yedi gün verilir. Joan zor bir kararla karşı karşıyadır. Uzun süredir birlikte olduğu partnerine sadık mı kalmalı, yoksa zamansız bir ölümle aniden yarıda kesilen ilişkisine devam mı etmelidir? İlk aşkı onlarca yıldır yeniden bir araya gelmeyi beklerken, bir başkasıyla paylaştığı hayatın anıları asla silinmez. Geçmiş ve tanıdık arasında kalan Joan, kolay cevaplar sunmayan bir iç çatışmanın ortasında kalır.
ETERNITY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Elizabeth Olsen
Miles Teller
Callum Turner
Da’vine Joy Randolph
John Early
Olga Merediz
Jeff Sanca
Panta Mosleh
Brady Droulis
Sebastian Billingsley-Rodriguez
Noah Bromley
Olga Petsa
Jeanie Cloutier
Barry Primus
Erik Gow
Lucy Turnbull
David Z. Cohen
ETERNITY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Eternity filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.