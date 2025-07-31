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Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?

Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?

31.07.2025 21:15:00
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Haber Merkezi
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Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?

Eternity filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eternity filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

Eternity filminin yönetmen koltuğunda David Freyne oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Cunnane, David Freyne üstleniyor. Peki, Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?

ETERNITY FİLMİNİN KONUSU NE?

Öbür dünyada, her ruha ebedi varoluşuna karar vermesi için yedi gün verilir. Joan zor bir kararla karşı karşıyadır. Uzun süredir birlikte olduğu partnerine sadık mı kalmalı, yoksa zamansız bir ölümle aniden yarıda kesilen ilişkisine devam mı etmelidir? İlk aşkı onlarca yıldır yeniden bir araya gelmeyi beklerken, bir başkasıyla paylaştığı hayatın anıları asla silinmez. Geçmiş ve tanıdık arasında kalan Joan, kolay cevaplar sunmayan bir iç çatışmanın ortasında kalır.

ETERNITY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elizabeth Olsen

Miles Teller

Callum Turner

Da’vine Joy Randolph

John Early

Olga Merediz

Jeff Sanca

Panta Mosleh

Brady Droulis 

Sebastian Billingsley-Rodriguez

Noah Bromley 

Olga Petsa 

Jeanie Cloutier 

Barry Primus 

Erik Gow 

Lucy Turnbull 

David Z. Cohen

ETERNITY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Eternity filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

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