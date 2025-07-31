Eternity filminin yönetmen koltuğunda David Freyne oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Cunnane, David Freyne üstleniyor. Peki, Eternity filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eternity filmi ne zaman vizyona girecek?

ETERNITY FİLMİNİN KONUSU NE?

Öbür dünyada, her ruha ebedi varoluşuna karar vermesi için yedi gün verilir. Joan zor bir kararla karşı karşıyadır. Uzun süredir birlikte olduğu partnerine sadık mı kalmalı, yoksa zamansız bir ölümle aniden yarıda kesilen ilişkisine devam mı etmelidir? İlk aşkı onlarca yıldır yeniden bir araya gelmeyi beklerken, bir başkasıyla paylaştığı hayatın anıları asla silinmez. Geçmiş ve tanıdık arasında kalan Joan, kolay cevaplar sunmayan bir iç çatışmanın ortasında kalır.

ETERNITY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elizabeth Olsen

Miles Teller

Callum Turner

Da’vine Joy Randolph

John Early

Olga Merediz

Jeff Sanca

Panta Mosleh

Brady Droulis

Sebastian Billingsley-Rodriguez

Noah Bromley

Olga Petsa

Jeanie Cloutier

Barry Primus

Erik Gow

Lucy Turnbull

David Z. Cohen

ETERNITY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Eternity filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.