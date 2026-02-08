Stanley Kubrick'in 'Gözleri Tamamen Kapalı' filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) filminin konusu nedir? Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) filminin oyuncuları kimler?

EYES WİDE SHUT (GÖZLERİ TAMAMEN KAPALI) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu bir yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir. Bill, yaşanan o geceden sonra kimliğini cinselliğe emanet edecektir. Oldukça tuhaf düşüncelerle örülü bir cinsellik dünyasına doğru savrulacaktır.

EYES WİDE SHUT (GÖZLERİ TAMAMEN KAPALI) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton