Eyvah Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eyvah Babam filmi yaş sınırı kaç?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:43

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:43

Laura Terruso'nun yönettiği, senaryosunu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'ün kaleme alıdıı 2023 yapımı bir Amerikan komedi filmidir Film, 26 Mayıs 2023'te gösterime girdi . 18,2 milyon dolar hasılat elde etti ve eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı.

EYVAH BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.



EYVAH BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro

Sebastian Maniscalco

Leslie Bibb

Kim Cattrall

David Rasche

Anders Holm

Brett Dier