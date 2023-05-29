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Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde izleyicisiyle bulaşacak olan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:05
Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim?
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İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde televizyon kanalları bu akşamın anlamına yakışan yapımları ekranlara getiriyor. Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim? İşte detaylar..

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NE?

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkış

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 2023 yılında çekildi.


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