Eski ve Yeni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eski ve Yeni filminin IMDb puanı kaç?
1929 yılında vizyona giren Eski ve Yeni filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Eski ve Yeni filminin konusu nedir? Eski ve Yeni filminin oyuncuları kim? Eski ve Yeni filminin IMDb puanı kaç?
Eski ve Yeni (Old and New), yönetmenliğini ve senaristliğini Sergei Eisenstein ve Grigori Aleksandrov’un üstlendiği, 1929 yapımlı bir dram filmidir.
ESKİ VE YENİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yüz bin köylünün yaşadığı yoksul bir köyde, bir gün bir kadın artık eski hayatı yaşayamayacağına karar verir. Yeni Sovyet devletinin ve endüstriyel ilerlemenin yollarını kullanarak köyünün yaşamını ve emeğini değiştirir.
ESKİ VE YENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Martha Lapkina
M. Ivanin
Konstantin Vasilyev
Neyninkov
Chukamaryev
Ivan Yudin
ESKİ VE YENİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Eski ve Yeni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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