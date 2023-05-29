Onoda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Onoda filminin IMDb puanı kaç?
2021 yılında vizyona giren Onoda filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Onoda filminin konusu nedir? Onoda filminin oyuncuları kim? Onoda filminin IMDb puanı kaç?
Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle), yönetmenliğini üstlenen Arthur Harari’nin, senaristliğinde Vincent Poymiro’yla birlikte çalıştığı, 2021 yapımlı bir dram filmidir.
ONODA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Japonya, II. Dünya Savaşı'nın sonunda teslim olduğunda, asker Hiroo Onoda, savaşı 10.000 gün daha sürdürmek için Filipinler ormanlarına çekilir.
ONODA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yuya Endo
Kanji Tsuda
Yuya Matsuura
Tetsuya Chiba
Shinsuke Kato
Kai Inowaki
Issey Ogata
Taiga Nakano
Nobuhiro Suwa
Mutsuo Yoshioka
Tomomitsu Adachi
Kyusaku Shimada
Angeli Bayani
Jemuel Cedrick Satumba
ONODA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Onoda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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