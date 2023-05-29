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Onoda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Onoda filminin IMDb puanı kaç?

2021 yılında vizyona giren Onoda filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Onoda filminin konusu nedir? Onoda filminin oyuncuları kim? Onoda filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:52
Onoda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Onoda filminin IMDb puanı kaç?
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Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle), yönetmenliğini üstlenen Arthur Harari’nin, senaristliğinde Vincent Poymiro’yla birlikte çalıştığı, 2021 yapımlı bir dram filmidir.

ONODA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Japonya, II. Dünya Savaşı'nın sonunda teslim olduğunda, asker Hiroo Onoda, savaşı 10.000 gün daha sürdürmek için Filipinler ormanlarına çekilir.

ONODA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yuya Endo

Kanji Tsuda

Yuya Matsuura

Tetsuya Chiba

Shinsuke Kato

Kai Inowaki

Issey Ogata

Taiga Nakano

Nobuhiro Suwa

Mutsuo Yoshioka

Tomomitsu Adachi

Kyusaku Shimada

Angeli Bayani

Jemuel Cedrick Satumba

ONODA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Onoda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.



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