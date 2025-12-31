Fatum filminin yönetmen koltuğunda Juan Galiñanes oturuyor. Filmin senaristliğini Juan Galiñanes, Alberto Marini üstleniyor. Peki, Fatum filminin konusu ne? Fatum filminin oyuncuları kim?

FATUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Fatum, bir ihbar aldıktan sonra kaybettiği tüm parayı geri almaya çalışırken kumarhaneye geri dönen, ancak başka bir kumarbazın elinde silahla oraya daldığı an hayatı sonsuza dek değişecek olan kumarbaz Sergio'nun hikayesini konu ediyor.

FATUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luis Tosar

Álex García

Elena Anaya

Arón Piper

Luisa Mayol

Pepa Gracia

Xabier Deive

Isabel Naveira

Ricardo de Barreiro Calo

FATUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fatum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.