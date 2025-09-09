Forrest Gump filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Roth üstleniyor. Peki, Forrest Gump filminin konusu ne? Forrest Gump filminin oyuncuları kim?

FORREST GUMP FİLMİNİN KONUSU NE?

Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Ancak bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan da haberi yoktur.

FORREST GUMP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Gary Sinise

Robin Wright

Mykelti Williamson

Sally Field

Peter Dobson

Dick Cavett

Haley Joel Osment

Brett Rice

Jason McGuire

Siobhan Fallon

Sam Anderson

Margo Moorer

FORREST GUMP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Forrest Gump filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.