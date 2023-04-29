FOX TV sevilen diziyi bitirme kararı aldı.. Apar topar ekrandan çekildi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:18

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:18

FOX TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi final yapıyor! Apar topar FOX TV dizisi ''EGO'' final yapıyor. Fox TV Yasak Elma, Gülcemal, EGO gibi dizileriyle son dönemde oldukça konuşuluyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla bazı yapımlarını sonlandırma kararı alan FOX TV, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde olduğu EGO dizisi için de final yapılması için butona bastı.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV düşük reytingler nedeniyle EGO dizisinin finalini istedi.



Gazetecinin haberine göre EGO dizisi 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

KRİZ KRİZ ÜSTÜNE...

Mynet'te aktarılanlara göre; EGO dizisi daha başlamadan krizleriyle çok konuşulmuştu. Önce Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen duymaz isyan etmiş ve Twitter'da uzun bir yazı paylaşmıştı. Daha sonra rol arkadaşının üzerine fazla gelindiğini belirterek Pamuk'u destekler açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Alperen duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve ünlü oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiği haberleri yapılmıştı. Duymaz bu konuya da açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini açıklamıştı.



