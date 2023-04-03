FOX TV'de peş peşe vedalar! Yasak Elma'dan 3 isim ayrıldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:41

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:41

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi ayrılık haberleriyle sarsıldı.



KADRODAN PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Final sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşanacak. Emre Kızılırmak, Elif Yılmaz ve Şebnem Dönmez, 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde ayrılıyor.

SELİM VE TUĞÇE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Selim karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek. Kızılırmak'ın yanı sıra bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia'nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe'ye hayat veren Elif Yılmaz da projeye veda edecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekipten 171. bölümde ayrılmış olacak.

HANDAN DA AYRILIYOR

Reyting rekortmeni dizide uzun süredir Kumru'nun annesi Handan'ı oynayan Şebnem Dönmez de kadroda ayrılıyor. Julia'nın oyunuyla alerjisi olduğu arıların içinde kalan Handan karakteri ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

FİLM Mİ OLACAK?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Yasak Elma dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Yasak Elma'nın filmi de çekilecek. Ancak bu iddia ne kanal yönetimi ne de yapım şirketi tarafından henüz doğrulanmadı.