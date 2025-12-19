Freddy Jason'a Karşı filminin yönetmen koltuğunda Ronny Yu oturuyor. Filmin senaristliğini Damian Shannon ve Mark Swift üstleniyor. Peki, Freddy Jason'a Karşı filminin konusu ne? Freddy Jason'a Karşı filminin oyuncuları kim?
FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Polisin ve medyanın çabaları ile Elm Sokağı'nda yaşayan gençler arasında Freddy korkusu unutulmaya başlamıştır. Freddy'nin eski gücüne kavuşabilmesi için ise tek şansı tekrar etrafa korku salacak şekilde gündeme gelmesidir.
Freddy bunu başarmak için, Elm Sokağı'nda küçük çapta bir katliam yapması için 13. Cuma serisinin katili Jason'ı gönderir. Böylece cinayetleri duyan herkes Freddy'nin geri döndüğünü zannetmeye, dolayısıyla büyük bir korku yaşamaya başlar.
Bu korku sayesinde Freddy eski gücünü kazanır. Ancak kontrolden çıkan Jason, Freddy'nin kurbanlarını da öldürmeye başlamıştır. Artık birbirleri için tehlike unsuru olan iki cani, göl kıyısında yaşanacak büyük düelloda kozlarını paylaşacaklardır.
FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ken Kirzinger - Jason Voorhees
Robert Englund - Freddy Krueger
Monica Keena - Lori Campbell
Jason Ritter - Will Rollins
Kelly Rowland - Kia Waterson
Chris Marquette - Charlie Linderman
Brendan Fletcher - Mark Davis
Katharine Isabelle - Gibb
Lochlyn Munro - Deputy Scott Stubbs
Kyle Labine - Bill Freeburg
Tom Butler - Dr. Campbell
Gary Chalk - Sheriff Williams
David Kopp - Blake
Odessa Munroe - Heather
Jesse Hutch - Trey
Paula Shaw - Pamela Voorhees
FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Freddy Jason'a Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.