Freddy Jason'a Karşı filminin yönetmen koltuğunda Ronny Yu oturuyor. Filmin senaristliğini Damian Shannon ve Mark Swift üstleniyor. Peki, Freddy Jason'a Karşı filminin konusu ne? Freddy Jason'a Karşı filminin oyuncuları kim?

FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Polisin ve medyanın çabaları ile Elm Sokağı'nda yaşayan gençler arasında Freddy korkusu unutulmaya başlamıştır. Freddy'nin eski gücüne kavuşabilmesi için ise tek şansı tekrar etrafa korku salacak şekilde gündeme gelmesidir.

Freddy bunu başarmak için, Elm Sokağı'nda küçük çapta bir katliam yapması için 13. Cuma serisinin katili Jason'ı gönderir. Böylece cinayetleri duyan herkes Freddy'nin geri döndüğünü zannetmeye, dolayısıyla büyük bir korku yaşamaya başlar.

Bu korku sayesinde Freddy eski gücünü kazanır. Ancak kontrolden çıkan Jason, Freddy'nin kurbanlarını da öldürmeye başlamıştır. Artık birbirleri için tehlike unsuru olan iki cani, göl kıyısında yaşanacak büyük düelloda kozlarını paylaşacaklardır.

FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ken Kirzinger - Jason Voorhees

Robert Englund - Freddy Krueger

Monica Keena - Lori Campbell

Jason Ritter - Will Rollins

Kelly Rowland - Kia Waterson

Chris Marquette - Charlie Linderman

Brendan Fletcher - Mark Davis

Katharine Isabelle - Gibb

Lochlyn Munro - Deputy Scott Stubbs

Kyle Labine - Bill Freeburg

Tom Butler - Dr. Campbell

Gary Chalk - Sheriff Williams

David Kopp - Blake

Odessa Munroe - Heather

Jesse Hutch - Trey

Paula Shaw - Pamela Voorhees

FREDDY JASON'A KARŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Freddy Jason'a Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.