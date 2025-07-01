G.O.R.A filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, G.O.R.A filminin konusu ne? G.O.R.A filminin oyuncuları kim?

G.O.R.A FİLMİNİN KONUSU NE?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan İstanbul'da bir halı satıcısı olan Arif, UFO'lar ile ilgili aldatmacalarından uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satmaya çalışarak yaşamını sürdürmektedir. Tesadüfen, GORA isimli gezegene götürülür. Bu kaçırma, gezegenin güvenlik şefi Logar Trihis tarafından, atalarının dünyayı ziyaret ederken gördüğü kötü muameleden dolayı kin güttüğü için gerçekleştirilmektedir.

Uzay gemisinde bulunan Arif, Garavel'in Arif'e içindeki gücü hissedebildiğini söyleyen ve Arif'e onu aramasını söyleyen bir hologram görüntüsüne rastlar. GORA'ya inen Arif, kaçmak için fırsat aramaya devam eder ancak defalarca başarısız olur. Mahkûmlar Faruk (Rasim Öztekin) ve Robot-216 (Ozan Güven) ile arkadaşlık kurar. Robot-216, Prenses Ceku'nun (Özge Özberk) yakın bir sırdaşıdır. Logar'ın, Ceku'ya âşık olmamasına rağmen onunla evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmeyi planladığı ortaya çıkar. Planını gerçekleştirmek için GORA'ya uzaydan bir ateş topu yollar ve GORA'yı kurtarmak şartıyla ödül olarak Prenses ile evlenmek ister. Kral Amir Tocha (Cezmi Baskın), alternatif seçenek olarak kutsal taşları kullanmak ister fakat kılavuzun kaybolması nedeniyle engellendiğinden (kılavuz Logar tarafından çalınmıştır) bu evliliği kabul etmek zorunda kalır. Ancak Logar ateş topunu yok edecek olan silahını ateşlemeyi beceremeyince, Arif imdada yetişerek, izlediği bir filmdeki sahneyi andıran kutsal taş ritüelini gerçekleştirir, Ceku'yu öpmesi gerektiğini söyler, ateş topunu da yok eder ve gezegeni kurtarır. Logar buna çok sinirlenir, Ceku'nun onunla evlenmesini kabul etmesi için Kral'a şantaj yapar. Bu arada Ceku, annesinden asıl babasının aslında bir dünyalı olduğunu öğrenir.

Arif, Ceku, Faruk ve Robot-216 ile beraber Ceku'nun babasını bulmak için yola çıkar. Ancak yol boyunca Logar'ın adamları araya girer ve Ceku'yu geri alır. Bu sırada Arif, Ceku'nun babasının eski bir tanıdığı olan Garavel ile tanışır. Arif onun yardımıyla güç kazanır ve Ceku'yu kurtarmak için kaleyi işgal eder. Arif, Matrix'i tiye alan bir hamleyle Logar'ı alt eder ve kötü planlarını herkese ifşa eder. Arif ve Ceku birbirlerine çok âşıklardır, Dünya'ya dönerler ve bir çift olarak hayatlarını sürdürürler. Film, çiftin bir otoyolda mutlu bir şekilde yol almasıyla sona erer.

G.O.R.A FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer - Kuna

Özge Özberk - Ceku Lamtina

Ozan Güven - Robot-216, Gerzek

Engin Günaydın - Editör

İdil Fırat - Mulu Lamtina

Erdal Tosun - Rendroy

Cezmi Baskın - Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz - Tihulu

G.O.R.A FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

G.O.R.A filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.