13 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2023 Pazartesi, 10:00
<p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI       20:00 Aile</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI                 20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI              20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                 20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI       20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI                 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI              20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI                 20:00 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Adım Farah</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Adım Farah</p> <p>02:00 EGO</p> <p>04:15 Kefaret</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Adım Farah

02:00 EGO

04:15 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkıs</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkıs

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Yerli Dizi

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>01:00 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Ömer

01:00 Yerli Dizi / Sinema

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>22:45 Üç Kağıtçı</p> <p>00:30 Güzel Günler</p> <p>03:00 Üç Kağıtçı</p> <p>04:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Üç Kağıtçı

00:30 Güzel Günler

03:00 Üç Kağıtçı

04:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Adını Sen Koy</p> <p>14:20 Seksenler</p> <p>16:50 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:50 Adını Sen Koy</p> <p>03:40 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:50 Adını Sen Koy

03:40 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Başım Belada</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Başım Belada

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023 </p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023 

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

yayın akışı bu akşam tv'de ne var? televizyonda ne var? hangi kanalda ne var?

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