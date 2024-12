Sinemanın şairi: En iyi Krzysztof Kieślowski filmleri

4. Dekalog (1989)

IMDb: 9.0

Kieślowski’nin en büyük eserlerinden biri olan Dekalog, On Emir’den esinlenerek hazırlanmış on bölümlük bir dizidir. Her bölüm, modern dünyada etik ve ahlaki ikilemleri farklı karakterler üzerinden işler. Hem sinematografik hem de felsefi açıdan bir başyapıt olan Dekalog, her sinemaseverin mutlaka deneyimlemesi gereken bir eser.