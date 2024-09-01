TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 10:13
TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 İkiz Patiler/Yabancı Sinema

14:00 Alan

17:00 Rampage: Büyük Yıkım/Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Safir

03:10 Tatar Ramazan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat 

09:45 Magazin D Pazar 

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 

14:00 Turnike 

16:15 Password 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Jumanji: Yeni Seviye 

22:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç 

00:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç 

02:00 Güneşi Beklerken 

04:30 5N1K 

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı 

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU 

10.00 AŞK MANTIK İNTIKAM 

13.00 YASAK ELMA 

16.15 HUDUTSUZ SEVDA 

19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU 

20.00 İLLEGAL HAYATLAR 

22.00 KIRLI SEPETI 

00.45 İLLEGAL HAYATLAR 

02.45 YASAK ELMA 

05.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE 

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin 

08:00 Aşkın Zaferi 

10:00 Pazar Sürprizi 

13:00 İnatçı 

15:00 Çiçek Abbas 

17:00 Allah Allah 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Üç Kağıtçı 

21:45 İkinci Şans 

23:45 Üç Kağıtçı 

01:30 Allah Allah 

03:00 İkinci Şans 

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile 

09:00 Sefirin Kızı 

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 

14:15 Aramızda Kalsın 

16:30 Kiralık Aşk 

19:00 Star Haber 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

23:00 Yalı Çapkını 

01:50 Dürüye'nin Güğümleri 

03:50 Türk Müziği 

04:50 Kiralık Aşk 

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

06.00 Şehirden Uzakta 

07.00 Yedi Numara 

07.55 Yeditepe İstanbul 

08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu 

11.45 Enine Boyuna 

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 

14.00 Seksenler 

15.45 Kod Adı Kırlangıç 

19.00 Ana Haber 

20.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm" 

22.30 Yabancı Sinema "Yıldızlararası" 

01.20 Yabancı Sinema "Zor Ölüm" 

03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu 

05.35 Yedi Numara 

TV yayın akışı 1 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi 

07:00 Yabancı Sinema / Affedilmeyen 

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 

10:00 MasterChef Türkiye 

13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Parola Parola 

02:45 Gazete Magazin Yaz 

05:00 Gençlik Rüzgarı 

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