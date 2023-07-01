TV yayın akışı 1 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bayramın dördüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı…
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Erkenci Kuş
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:25 Ege’nin Hamsisi
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:45 Tek Yürek 04.17
12:30 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Mucize
12:00 Çizgi Dizi Akıncı
12:20 Çizgi Dizi Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:00 Zoraki Mİsafir
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Dargın Kuzenler
17:30 Batılı Adam
20:00 MasterChef Türkiye All Star
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:45 Yahşi Batı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Züğürt Ağa
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim
16:00 Çetin Ceviz
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Yolun Sonundaki Kız
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