TV yayın akışı 1 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2023 Cumartesi, 10:54
<p>Bayramın dördüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı…</p>

Bayramın dördüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı…

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Erkenci Kuş</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:30 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Erkenci Kuş

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>07:25 Ege’nin Hamsisi</p> <p>10:15 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:45 Tek Yürek 04.17</p> <p>12:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:25 Ege’nin Hamsisi

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:45 Tek Yürek 04.17

12:30 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Mucize</p> <p>12:00 Çizgi Dizi Akıncı</p> <p>12:20 Çizgi Dizi Akıncı</p> <p>13:00 Üvey Anne</p> <p>16:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Şirinler 2</p> <p>22:00 Zoraki Mİsafir</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Mucize

12:00 Çizgi Dizi Akıncı

12:20 Çizgi Dizi Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:00 Zoraki Mİsafir

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>14:45 Dargın Kuzenler</p> <p>17:30 Batılı Adam</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Dargın Kuzenler

17:30 Batılı Adam

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Memet Özer İle Mutfakta</p> <p>11:00 Kısmet</p> <p>13:30 Yasak Elma</p> <p>16:30 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>22:45 Yahşi Batı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Yahşi Batı

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Maviye Sürgün</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Züğürt Ağa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Züğürt Ağa

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim</p> <p>16:00 Çetin Ceviz</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>23:45 Yolun Sonundaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim

16:00 Çetin Ceviz

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Yolun Sonundaki Kız

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