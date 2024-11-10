TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Kasım günü tv yayın akışı...
10 Kasım Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Kasım Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Turnike 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
10 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Yedi Numara
06.35 Ya İstiklal Ya Ölüm
08.45 Anıtkabir’den Naklen Yayın
09.15 Ya İstiklal Ya Ölüm
10.20 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.50 3’te 3
10 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.20 Şansımı Seveyi
14.40 Bir Gece Masalı
17.00 Cennete Bilet
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Afili Aşk
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 İnci Taneleri
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Turnike
23.15 Arka Sokaklar
10 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Sandık Kokusu
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Siyah Kalp
15.30 Deha
18.25 Show Ana Haber
20.00 Deha
00.15 kalpazan
10 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Ada Masalı
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya le Bir Şansım Olda
15.15 Benim Tatlı Yalanım
17.00 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Erkenci Kuş
10 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
08.00 Türkiye’nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Sara’ya İki Katır
12.15 Gazete Magazin
17.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
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