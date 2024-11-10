TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Kasım günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2024 Pazar, 09:35
TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 Kasım Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Kasım Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Turnike 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Teşkilat 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Yedi Numara

06.35 Ya İstiklal Ya Ölüm

08.45 Anıtkabir’den Naklen Yayın

09.15 Ya İstiklal Ya Ölüm

10.20 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.50 3’te 3

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.20 Şansımı Seveyi

14.40 Bir Gece Masalı

17.00 Cennete Bilet

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Afili Aşk

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 İnci Taneleri

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Turnike

23.15 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Sandık Kokusu

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Siyah Kalp

15.30 Deha

18.25 Show Ana Haber

20.00 Deha

00.15 kalpazan

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Ada Masalı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya le Bir Şansım Olda

15.15 Benim Tatlı Yalanım

17.00 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 10 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Sara’ya İki Katır

12.15 Gazete Magazin

17.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

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