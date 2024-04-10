TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 10 Nisan Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Nisan Çarşamba TV rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil
04:00 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil
05:00 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Güzel Günler
10:30 Hayat Bayram Olsa
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü
01:30 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Çizgi Dizi Akıncı
10:30 Çizgi Dizi Akıncı
11:00 Yerli Sinema Senin Hikayen
12:50 Yabancı Sinema Oscar Çöllerde
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş
22:40 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman
01:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş
03:40 Mutfak Bahane
05:30 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973
22:30 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973
00:30 Sakla Beni
03:00 Aramızda Kalsın
05.00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:35 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
17:20 Yabancı Sinema Fındık İşi 2
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye Bayram Özel
21:40 Yerli Sinema Bayram Havası
23:45 Kara Ağaç Destanı
02:25 Alişan İle Hayata Gülümse
04:40 Lingo
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Kızıl Goncalar
13:30 Korkma Ben Yanındayım
16:30 Yerli Sinema Çakallarla Dans 6
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Bayramlık
22:30 Şahane Hayatım
01:30 Korkma Ben Yanındayım
04:00 Kefaret
06:00 Adım Farah
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- YSK'den ret yağmuru!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!