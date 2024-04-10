TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 10 Nisan Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Nisan Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2024 Çarşamba, 10:11
TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil

04:00 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil

05:00 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:15 Güzel Günler

10:30 Hayat Bayram Olsa

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü

01:30 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

06:20 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Çizgi Dizi Akıncı

10:30 Çizgi Dizi Akıncı

11:00 Yerli Sinema Senin Hikayen

12:50 Yabancı Sinema Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş

22:40 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman

01:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş

03:40 Mutfak Bahane

05:30 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973

22:30 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973

00:30 Sakla Beni

03:00 Aramızda Kalsın

05.00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07:35 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

17:20 Yabancı Sinema Fındık İşi 2

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye Bayram Özel

21:40 Yerli Sinema Bayram Havası

23:45 Kara Ağaç Destanı

02:25 Alişan İle Hayata Gülümse

04:40 Lingo

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 10 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

13:30 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Yerli Sinema Çakallarla Dans 6

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Bayramlık

22:30 Şahane Hayatım

01:30 Korkma Ben Yanındayım

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

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