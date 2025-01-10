TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2025 Cuma, 09:26
TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 Ocak Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ocak Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Bursa Bülbülü 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri" 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00 

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

23:15 Zembilli

02:00 Zembilli

04:40 Hercai

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Zehirli Köpek Balığı

02:00 Zehirli Köpek Balığı

03:15 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

22:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:45 Orta Sayfa

01:30 Bursa Bülbülü

04:00 Bay Yanlış

05:30 Senden Daha Güzel

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

05:15 Deha

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sen Ağlama İstabul

02:30 Güzel Köylü

05:00 Söz

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Gel Konuşalım

12:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Hayallerinin Peşinde

07:40 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

21:55 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"

00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:50 Seksenler

03:55 Masumlar Apartmanı

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