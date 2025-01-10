TV yayın akışı 10 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...
10 Ocak Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ocak Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Bursa Bülbülü 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
23:15 Zembilli
02:00 Zembilli
04:40 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Zehirli Köpek Balığı
02:00 Zehirli Köpek Balığı
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
22:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:45 Orta Sayfa
01:30 Bursa Bülbülü
04:00 Bay Yanlış
05:30 Senden Daha Güzel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
05:15 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sen Ağlama İstabul
02:30 Güzel Köylü
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Hayallerinin Peşinde
07:40 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"
21:55 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:50 Seksenler
03:55 Masumlar Apartmanı
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