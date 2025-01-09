Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:45

Güncelleme: 09.01.2025 - 20:45

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardelenler dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kardelenler dizisi ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulur.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizide Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi isimler yer alacak.

KARDELENLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeni atv dizisi Kardelenler'in yayın tarihi henüz belli olmadı.