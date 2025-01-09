'Prens' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı...

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:57

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:57

BluTV imzalı "Prens" dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Giray Altınok’un Prens karakterine hayat verdiği dizide Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan, Cansu Diktaş Altınok gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olacak bazı isimler de açıklandı. Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Burcu Özberk gibi isimler yeni sezonda kadroda yer alacak.



