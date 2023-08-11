TV yayın akışı 11 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ölümsüz
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tarzan Rıfkı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eyvah Eyvah
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gerçek Kahraman
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gerçek Kahraman
22:20 Shazam! 6
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümsüz
22:00 Sakın Dışarı Çıkma
00:30 Sakın Dışarı Çıkma
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tarzan Rıfkı
21:45 Zirve Ateşi
00:15 Tarzan Rıfkı
01:45 Zirve Ateşi
03:45 Çiçek
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Adını Sen Koy
09:15 Kalk Gidelim
11:55 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:30 Hayatımın Neşesi
03:20 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:30 Koruyucu
00:15 Eyvah Eyvah
02:20 Koruyucu
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın
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