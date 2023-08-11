TV yayın akışı 11 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2023 Cuma, 10:22
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>11 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümsüz</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tarzan Rıfkı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eyvah Eyvah</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Gerçek Kahraman</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümsüz

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tarzan Rıfkı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eyvah Eyvah

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Gerçek Kahraman

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Kardeşim Benim 2</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gerçek Kahraman</p> <p>22:20 Shazam! 6</p> <p>04:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Kardeşim Benim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gerçek Kahraman

22:20 Shazam! 6

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ölümsüz</p> <p>22:00 Sakın Dışarı Çıkma</p> <p>00:30 Sakın Dışarı Çıkma</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümsüz

22:00 Sakın Dışarı Çıkma

00:30 Sakın Dışarı Çıkma

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Tarzan Rıfkı</p> <p>21:45 Zirve Ateşi</p> <p>00:15 Tarzan Rıfkı</p> <p>01:45 Zirve Ateşi</p> <p>03:45 Çiçek</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tarzan Rıfkı

21:45 Zirve Ateşi

00:15 Tarzan Rıfkı

01:45 Zirve Ateşi

03:45 Çiçek

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>23:45 Ruhun Duymaz</p> <p>02:15 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Eşim Benzerim Yok

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Adını Sen Koy</p> <p>09:15 Kalk Gidelim</p> <p>11:55 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>01:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Adını Sen Koy

09:15 Kalk Gidelim

11:55 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:30 Hayatımın Neşesi

03:20 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:45 Çöp Adam</p> <p>13:15 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Eyvah Eyvah</p> <p>22:30 Koruyucu</p> <p>00:15 Eyvah Eyvah</p> <p>02:20 Koruyucu</p> <p>04:00 Kiralık Aşk </p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:30 Koruyucu

00:15 Eyvah Eyvah

02:20 Koruyucu

04:00 Kiralık Aşk 

05:30 Aramızda Kalsın

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