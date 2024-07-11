TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2024 Perşembe, 09:04
TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz Perşembe TV rehberi...

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

23:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans (Yerli Sinema)

01:30 Dünya Güzellerim Tatilde

03:45 Arıza

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kaçak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:30 Yalan

02:15 Güneşin Kızları

04:45 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

01:00 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Nereye Gidiyorsun Aida? (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:30 Seksenler

TV yayın akışı 11 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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