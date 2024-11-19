TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Bahar (Yeni bölüm)
NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
Kanal D : Uzak Şehir
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
22:45 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
04:30 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:05 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat
02:30 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Kalpazan
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:15 Yerli Dizi Tekrarı
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
03:30 Her Yerde Sen
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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