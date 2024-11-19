TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 09:31
TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Uzak Şehir

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:45 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:05 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Teşkilat

02:30 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:15 Yerli Dizi Tekrarı

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

03:30 Her Yerde Sen

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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