TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 09:55
TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ekim Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri     20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2   20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef       20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Teşkilat    20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Kim Milyoner Olmak İster?        20:00 

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

16:45 Güzel Aşklar Diyarı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnci Taneleri

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Güllerin Savaşı

04:30 5N1K

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Yedi Numara

07:00 Yeditepe İstanbul

08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

15:50 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Kara Ağaç Destanı

03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:20 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Güzel Köylü

02:00 Dürüye'nin Güğümleri

04:00 Türk Müziği

05:00 Söz

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Karadut

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Karadut

03:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Oynat Bakalım

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Yaz Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

15:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Kızıl Goncalar

04:45 Yasak Elma

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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