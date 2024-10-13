TV yayın akışı 13 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim günü tv yayın akışı...
13 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ekim Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
16:45 Güzel Aşklar Diyarı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Yedi Numara
07:00 Yeditepe İstanbul
08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
15:50 Kara Ağaç Destanı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Kara Ağaç Destanı
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:20 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Güzel Köylü
02:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:00 Türk Müziği
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Karadut
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Karadut
03:00 Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Oynat Bakalım
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Yaz Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
15:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Kızıl Goncalar
04:45 Yasak Elma
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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