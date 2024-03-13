TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Mart Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Mart Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2024 Çarşamba, 09:34
TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Sandık Kokusu 

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 Bir Sevdadır

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Kuruluş Osman 

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:18 Hikayelerle 40 Hadis

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:58 Hikayelerle 40 Hadis

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

02:43 Hikayelerle 40 Hadis

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

01:30 Yerli Dizi

03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

22:30 Yerli Dizi Tekrarı

02:30 Aramızda Kalmasın

04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

06:00 Söz

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:50 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

01:00 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma

04:10 Sahur Bereketi

05:50 Kapanış

TV yayın akışı 13 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Korkma Ben Yanındayım

02:45 Bay Yanlış

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:00 İnadına Aşk

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