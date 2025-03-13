TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 09:48
TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Mart Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mart Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Öyle Olsun 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Vefa Sultan Özel  20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Başka Bir Gün  20:00 

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Bir Zamanlar İstanbul

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:30 Ana Haber

20:00 Vefa Sultan Özel

22:15 Maç Önü

23:00 Rangers-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:20 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Zembilli

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokalar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

22:00 Nalan

00:15 Nalan

02:30 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 13 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

televizyonda ne var? televizyonda bugün ne var tv yayın akışı

En Çok Okunan Haberler