Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:37

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:37

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 12 Mart Çarşamba Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan’ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude’den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Burak’ın sürpriz cezaevi ziyaretiyle, Zuhal ve Hasan o gün ofiste telefonu açanın Burak olduğunu anlamışlardır. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan, Burak’ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir savaş verecektir. Hasan ve Zuhal Burak’tan bunu saklayabilecek midir?