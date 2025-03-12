Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:06

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:06

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin son bölümünde ne oldu?

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 12 Mart Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu‘nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz’i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. Ayça’nın Hakan’ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Karsu, Bora’nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. Kıvanç’ın depremzedelerle ilgili aldığı davalar yolunda gidince, yanında çalıştığı Demir ona bir teklifte bulunur ve durumu Irmak’la paylaşır. Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’a bir oyun oynamaya karar verirler. Ekrem’i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan’ın karşısına çıkartırlar. Amaçları Nazan’ı Ekrem’e aşık etmektir.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan bölümüyle final yapacak.