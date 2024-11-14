TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Kasım Perşembe günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2024 Perşembe, 09:45
TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Karınca Adam (Yabancı Sinema) 0.00

ATV YAYIN AKIŞI:  Kayıp Şehir (Yabancı Sinema) 20:00 

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Deha

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kayıp Şehir (Yabancı Sinema)

22:20 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

04:10 Kalp Yarası

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

01:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Karınca Adam (Yabancı Sinema)

22:30 Buz Yolu (Yabancı Sinema)

00:40 Karınca Adam (Yabancı Sinema)

02:20 Lingo Türkiye

03:30 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 14 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Yabani

02:30 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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