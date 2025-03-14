TV yayın akışı 14 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:45 Tefekkür Teknesi

07:05 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

00:15 Vefa Sultan

01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Gü