TV yayın akışı 15 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV15 YAYIN AKIŞI 20:00 Çarkıfelek

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Ağaç Destanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları