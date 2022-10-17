TV yayın akışı 17 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var? Bugün hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:10
<p>Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>İşte, 17 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...</p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>      20:00   Katakulli: Gözükaralar</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>         20:00  Yasak Elma</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI   </strong>     20:00  Yerli Dizi Tekrar</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>             20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>               20:00 Bir Küçük Gün Işığı   </p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>            20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?

İşte, 17 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00   Katakulli: Gözükaralar

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00  Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00  Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI                20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI                20:00 Bir Küçük Gün Işığı   

SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13.00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30  Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Tozluyaka </p> <p>02:15 Bir Peri Masalı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:30  Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka 

02:15 Bir Peri Masalı

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Arka Sokaklar</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Katakulli: Gözükaralar</p> <p>22:00 Katakulli: Gözükaralar</p> <p>23:45 Yargı</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Arka Sokaklar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Katakulli: Gözükaralar

22:00 Katakulli: Gözükaralar

23:45 Yargı

05:00 Yabancı Damat

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00  Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00  Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Yazgı</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yazgı

03:30 Doya Doya Moda

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:45 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Balkan Ninnisi </p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Balkan Ninnisi 

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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