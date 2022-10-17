TV yayın akışı 17 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var? Bugün hangi dizi ve filmler var?
Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?
İşte, 17 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Katakulli: Gözükaralar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka
02:15 Bir Peri Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Arka Sokaklar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Katakulli: Gözükaralar
22:00 Katakulli: Gözükaralar
23:45 Yargı
05:00 Yabancı Damat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
03:30 Doya Doya Moda
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
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