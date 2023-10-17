TV yayın akışı 17 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam