TV yayın akışı 17 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yargı
01:15 Yukardaki Tehlike 3
03:15 Çemberimde Gül Oya
04:45 5N1K
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Ruhun Duymaz
16.00 Bambaşka Biri
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bambaşka Biri
23:00 Yabani
02:00 Bambaşka Biri
04:15 Senden Daha Güzel
05:00 Aşk Yeniden
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İşte Hayat
14:45 Öyle Olsun
16:45 Mavi Boncuk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Gerzek Şaban
01:15 İşte Hayat
02:30 Kalbimin Efendisi
04:15 Fatoş Sokakların Meleği
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
12:30 Gazete Magazin
16:15 Asi Kabadayı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Sinema
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
06:50 Kalp Yarası
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
03:30 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayatımın Neşesi
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
22:20 Hitman Ajan 47
00:20 Kendi Düşen Ağlamaz
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
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