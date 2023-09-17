TV yayın akışı 17 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2023 Pazar, 09:45
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç</p> <p>22:15 Yargı</p> <p>01:15 Yukardaki Tehlike 3</p> <p>03:15 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:45 5N1K</p> <p>05:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Yargı

01:15 Yukardaki Tehlike 3

03:15 Çemberimde Gül Oya

04:45 5N1K

05:15 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Yabani</p> <p>14:00 Ruhun Duymaz</p> <p>16.00 Bambaşka Biri</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Bambaşka Biri</p> <p>23:00 Yabani</p> <p>02:00 Bambaşka Biri</p> <p>04:15 Senden Daha Güzel</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

14:00 Ruhun Duymaz

16.00 Bambaşka Biri

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bambaşka Biri

23:00 Yabani

02:00 Bambaşka Biri

04:15 Senden Daha Güzel

05:00 Aşk Yeniden

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 İşte Hayat</p> <p>14:45 Öyle Olsun</p> <p>16:45 Mavi Boncuk</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Gerzek Şaban</p> <p>01:15 İşte Hayat</p> <p>02:30 Kalbimin Efendisi</p> <p>04:15 Fatoş Sokakların Meleği</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İşte Hayat

14:45 Öyle Olsun

16:45 Mavi Boncuk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Gerzek Şaban

01:15 İşte Hayat

02:30 Kalbimin Efendisi

04:15 Fatoş Sokakların Meleği

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Asi Kabadayı</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Sinema</p> <p>03:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

12:30 Gazete Magazin

16:15 Asi Kabadayı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Sinema

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:50 Kalp Yarası</p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Aldatmak</p> <p>15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Safir</p> <p>03:30 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:50 Kalp Yarası

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Safir

03:30 Ateş Kuşları

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 Beni Böyle Sev</p> <p>08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>15:50 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı</p> <p>22:20 Hitman Ajan 47</p> <p>00:20 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayatımın Neşesi

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

22:20 Hitman Ajan 47

00:20 Kendi Düşen Ağlamaz

03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

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