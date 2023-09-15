Cem Yılmaz başrollü Do Not Disturb filminin konusu ne, oyuncuları kim? Do Not Disturb filminin ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Do Not Disturb filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Cem Yılmaz başrollü Do Not Disturb filminin konusu ne, oyuncuları kim? Do Not Disturb filminin ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Cem Yılmaz'ın yeni projesi Do Not Disturb'un konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cem Yılmaz başrollü Do Not Disturb filminin konusu ne, oyuncuları kim? Do Not Disturb filminin ne zaman ve nerede yayımlanacak?
DO NOT DISTURB FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin hikayesi ise şöyle; yıllardır vapurlarda garson olarak çalışan Ayzek, pandeminin patlak vermesiyle işsiz kalır. Sonrasında bir otelin gece vardiyasında iş bulan Ayzek'in başına ilk geceden olmadık olaylar gelir.
DO NOT DISTURB FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Yılmaz
Özge Özberk
Zafer Algöz
Nilperi Şahinkaya
Bülent Şakrak
Ahsen Eroğlu
Celal Kadri Kınoğlu
DO NOT DISTURB FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb 29 Eylül'de yayımlanacak.
DO NOT DISTURB FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Do Not Disturb filmi eylül ayında Netflix kütüphanesine eklenecek.
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