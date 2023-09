Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:47

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:47

Cem Yılmaz'ın yeni projesi Do Not Disturb'un konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cem Yılmaz başrollü Do Not Disturb filminin konusu ne, oyuncuları kim? Do Not Disturb filminin ne zaman ve nerede yayımlanacak?

DO NOT DISTURB FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin hikayesi ise şöyle; yıllardır vapurlarda garson olarak çalışan Ayzek, pandeminin patlak vermesiyle işsiz kalır. Sonrasında bir otelin gece vardiyasında iş bulan Ayzek'in başına ilk geceden olmadık olaylar gelir.

DO NOT DISTURB FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz

Özge Özberk

Zafer Algöz

Nilperi Şahinkaya

Bülent Şakrak

Ahsen Eroğlu

Celal Kadri Kınoğlu

DO NOT DISTURB FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb 29 Eylül'de yayımlanacak.

DO NOT DISTURB FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Do Not Disturb filmi eylül ayında Netflix kütüphanesine eklenecek.