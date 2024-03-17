TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Mart Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bizim Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yan Oda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT1 Yayın Akışı
06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
09:00 Kara Ağaç Destanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18:15 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Kara Ağaç Destanı
02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Adile Teyze
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile
ATV Yayın Akışı
06:45 Kuruluş Osman
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Shannon'un Gökkuşağı - Yabancı Sinema
11:40 Dizi Tv
12:40 Kardeşlerim
15:40 Kuruluş Osman
18:50 atv Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW (FOX) Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldızım İle Benden Söylemesi
13:00 Yabani
14:45 Kirli Sepeti
16:30 Korkma Ben Yanındayım
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Yaz Şarkısı
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
Kanal D Yayın Akışı
06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Üç Kız Kardeş
16:30 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:45 Poyraz Karayel
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV Yayın Akışı
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahne ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TV8 Yayın Akışı
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
01:30 0 Futbol
02:30 Son Karar
03:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
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