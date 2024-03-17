TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Mart Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2024 Pazar, 09:27
TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bizim Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yan Oda

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 Yayın Akışı

06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

09:00 Kara Ağaç Destanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Kara Ağaç Destanı

02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Adile Teyze

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

06:45 Kuruluş Osman

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Shannon'un Gökkuşağı - Yabancı Sinema

11:40 Dizi Tv

12:40 Kardeşlerim

15:40 Kuruluş Osman

18:50 atv Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW (FOX) Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldızım İle Benden Söylemesi

13:00 Yabani

14:45 Kirli Sepeti

16:30 Korkma Ben Yanındayım

19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Yaz Şarkısı

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Üç Kız Kardeş

16:30 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

02:45 Poyraz Karayel

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahne ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

02:00 Aramızda Kalsın

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

TV yayın akışı 17 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

01:30 0 Futbol

02:30 Son Karar

03:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı hangi kanalda ne var?

En Çok Okunan Haberler