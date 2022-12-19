TV yayın akışı 19 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:14
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Çin Seddi </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Aykut Enişte 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00  Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Çin Seddi 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Aykut Enişte 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00  Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yargı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Çin Seddi</p> <p>22:00 Çin Seddi</p> <p>23:45 Camdaki Kız</p> <p>02:30 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yargı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çin Seddi

22:00 Çin Seddi

23:45 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:45 Hayatımın Şansı</p> <p>02:30 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Hayatımın Şansı

02:30 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Aykut Enişte 2</p> <p>22:30 Aykut Enişte 2</p> <p>01:00 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

01:00 Yerli Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Sipahi</p> <p>22:45 Sipahi</p> <p>01:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Sipahi

22:45 Sipahi

01:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>11:45 Kadere Karşı</p> <p>13:00 Canım Annem </p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem 

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:50 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:15 Adını Sen Koy</p> <p>16:45 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:55 Teşkilat</p> <p>02:55 3'te 3</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:55 Teşkilat

02:55 3'te 3

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

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