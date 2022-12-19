TV yayın akışı 19 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Çin Seddi

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Aykut Enişte 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi