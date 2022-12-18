Yılbaşı öncesi iki diziden final kararı
Fox TV’de yayınlanan Darmaduman ve Tozluyaka dizisi yılbaşı öncesi final kararı aldı.
Yılbaşı yaklaşırken kanalların yeni yıl hazırlıkları da devam ediyor. Fox TV’nin iki dizisi de bu yıl ekranlara veda ediyor.
Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora ve Mert Yazıcıoğlu gibi genç neslin başarılı isimlerinin yer aldığı, oyuncu kadrosunda Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun’un yer aldığı dizi 24 Aralık’ta yayınlanacak 9. Bölümü ile Fox TV ekranlarına veda edecek.
Yaz sezonunda başlayan ve bir takipçi kitlesine ulaşarak yeni sezonda da devam Tozluyaka da reyting rekabetinde kanalın beklentilerini karşılayamadı. Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi tecrübeli oyuncuları bir araya getiren dizi 25 Aralık’ta yayınlanacak 26. Bölümü ile final yapacak.
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