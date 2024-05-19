TV yayın akışı 19 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...
Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
04:45 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Puslu Yolculuk
13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
16:05 Lingo Türkiye
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Beni Böyle Sev
05:45 Puslu Yolculuk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Ruhun Doymaz
05:30 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Gerzek Şaban
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 Bahar
03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi Tv
12:20 Kuruluş Osman
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
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